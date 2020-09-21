Шашилов объяснил, почему Юрлова-Перхт пропускает чемпионат России по летнему биатлону

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, почему чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт не выступает на летнем чемпионате страны.
«Юрлова не смогла приехать на чемпионат России – в Австрии серьёзное положение. Она позвонила: «Михаил Викторович, как считаете – прерываться? Если приеду, меня обратно не пустят».
Я считаю, что ребёнок в данном случае важнее чемпионата России. И я сказал: «Если не пустят, то ты ребёнка не увидишь, может, даже до Нового года». Для чего рисковать? Спокойно тренируйся», — рассказал тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».
35-летняя Юрлова-Перхт — чемпионка мира в индивидуальной гонке (2015 год), серебряный призёр чемпионата мира в масс-старте (2019 год), победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпионка Европы в гонке преследования (2019 год), многократный призёр чемпионатов Европы, семикратная чемпионка России.
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