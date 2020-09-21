Эдуард Латыпов выиграл спринт на летнем чемпионате России с отрывом более чем в минуту

Эдуард Латыпов выиграл спринтерскую гонку на чемпионате России по летнему биатлону. Спортсмен допустил один промах. Второе место с отставанием в 1 минуту 4,5 секунды занял Пётр Пащенко. Замкнул тройку Максим Буртасов.

Чемпионат России по летнему биатлону. Спринт. Мужчины (топ-10)

1. Эдуард Латыпов – 25.32,7 (1)

2. Пётр Пащенко – +1.04,5 (1)

3. Максим Буртасов – +1.09,8 (0)

4. Матвей Елисеев – +1.12,9 (1)

5. Александр Поварницын – +1.15,9 (1)

6. Илья Новопашин – +1.17,1 (0)

7. Антон Бабиков – +1.22,9 (2)

8. Алексей Шевченко – +1.28,0 (0)

9-10. Карим Халили – +1.28,4 (2)

9-10. Роман Сурнев – +1.28,4 (1).

Напомним, у женщин первую тройку в спринте составили Екатерина Глазырина, Светлана Миронова и Евгения Павлова.