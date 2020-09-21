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Эдуард Латыпов выиграл спринт на летнем чемпионате России с отрывом более чем в минуту

Эдуард Латыпов выиграл спринт на летнем чемпионате России с отрывом более чем в минуту
Биатлон / Летний биатлон 0

Эдуард Латыпов выиграл спринтерскую гонку на чемпионате России по летнему биатлону. Спортсмен допустил один промах. Второе место с отставанием в 1 минуту 4,5 секунды занял Пётр Пащенко. Замкнул тройку Максим Буртасов.

Чемпионат России по летнему биатлону. Спринт. Мужчины (топ-10)

1. Эдуард Латыпов – 25.32,7 (1)
2. Пётр Пащенко – +1.04,5 (1)
3. Максим Буртасов – +1.09,8 (0)
4. Матвей Елисеев – +1.12,9 (1)
5. Александр Поварницын – +1.15,9 (1)
6. Илья Новопашин – +1.17,1 (0)
7. Антон Бабиков – +1.22,9 (2)
8. Алексей Шевченко – +1.28,0 (0)
9-10. Карим Халили – +1.28,4 (2)
9-10. Роман Сурнев – +1.28,4 (1).

Напомним, у женщин первую тройку в спринте составили Екатерина Глазырина, Светлана Миронова и Евгения Павлова.

Екатерина Глазырина с чистой стрельбой выиграла спринт на летнем чемпионате России
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