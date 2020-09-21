«На втором круге подрубило ноги, потом начало трясти». Халили — о 9-м месте в спринте

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал свой результат в спринтерской гонке на летнем чемпионате России. Халили и Роман Сурнев поделили 9-10-е места, отстав от победителя Эдуарда Латыпова почти на полторы минуты.

«До «стойки» всё было неплохо. На втором круге сильно подрубило ноги, и, когда пришёл на стрельбу, ноги начало трясти, с чем я не мог справиться. Не мог поймать мишени, понимал, что отрывы были очень далёкие.

Пугает ли отставание от Латыпова? Не особо, сейчас у него такое преимущество, потом будет у кого-то другого. Ничего страшного. Все приехали с гор в разное время, поэтому могут быть разные результаты», — цитирует Халили «Матч ТВ».

Ранее старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал большой отрыв Латыпова.