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Пащенко, ставший вторым в спринте, сломал палку на дистанции

Пащенко, ставший вторым в спринте, сломал палку на дистанции
Биатлон / Летний биатлон 0

Российский биатлонист Пётр Пащенко, занявший второе место в спринтерской гонке на летнем чемпионате России, подвёл итоги состязаний. Напомним, Пащенко более чем на минуту отстал от выигравшего спринт Эдуарда Латыпова.

«Изначально перед соревнованиями наставники ориентировали нас именно на спринт. Многое сегодня удалось, хотя шероховатости были. Думаю, даже с их учётом победить Эдуарда Латыпова сегодня было нереально», — приводит слова Пащенко издание «Тюменская арена».

Также спортсмен рассказал, что на дистанции сломал палку.

«На трассе есть участок, которого мы опасались. Так и оказалось. Я наступил себе на палку, сломал её. Не сразу мне дали нужную замену, пришлось потратить немало времени», — добавил он.

Латыпов, который выиграл гонку с отрывом в минуту, жаловался на самочувствие перед стартом
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