Бабиков — о 7-м месте в спринте: есть прогресс, и это хорошо

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал результаты спринтерской гонки на чемпионате России по летнему биатлону, где он занял седьмое место с отставанием в 1 минуту 22 секунды от победителя — Эдуарда Латыпова.

«В целом положительно оценю результат. Есть прогресс, и это хорошо, будем дальше работать. Тренеры высоко отмечают меня на сборах? Хочется верить, что всё так, если тренеры об этом говорят. Я со своей стороны стараюсь работать, очень вовлечён в процесс. Сейчас есть очень большое желание и вера в то, что мы делаем. Здесь проводим такую первую скоростную работу. Надеюсь, что дальше сможем реализовать всё то, что наработали», — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

Летний чемпионат России по биатлону завершится завтра, 22 сентября.