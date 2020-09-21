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Павлова: судя по всему, я переболела коронавирусом

Павлова: судя по всему, я переболела коронавирусом
Биатлон / Летний биатлон 0

Российская биатлонистка Евгения Павлова сообщила, что могла перенести коронавирус.

«Судя по всему, я переболела коронавирусом. 18 мая проснулась утром от озноба, всё болело, поехала со сбора домой, легла спать, а следующие два дня температура была 37, и затем на две недели полностью пропало обоняние.

Затем через два дня заболела мама, у неё был просто кашель. Она прошла тест, тот показал коронавирус. И затем заболел [мой парень] Максим [Буртасов], у него три-четыре дня была просто температура. Мы с Максимом затем сдали тест на антитела — он показал их наличие. То есть, видимо, действительно переболели», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».

Напомним, Павлова заняла третье место в спринте на чемпионате России по летнему биатлону.

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