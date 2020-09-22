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Евгения Павлова: я не отказывалась от сборной

Евгения Павлова: я не отказывалась от сборной
Биатлон / Летний биатлон 0

Российская биатлонистка Евгения Павлова пояснила, что её решение тренироваться отдельно от сборной России не означает нежелание попасть в национальную команду.

«Я не отказывалась от сборной. Тренеры меня полностью вели, мы 24/7 на телефоне. Не было такого, что я что-то скрываю. Я отдала часы: смотрите, пожалуйста», — рассказала Павлова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Также спортсменка оценила своё выступление в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России, а также в спринте, где ей удалось занять третье место.

«Соскучилась по стартам, перед индивидуальной гонкой был мандраж: блин, я готовилась не с командой, сейчас приедут, там обкакаюсь маленько.

Потом мне: фу, ты чё, где была? Хотя я всё лето пахала, себя не жалела. На этом фоне гонка получилась скомканной: настреляла, не собралась. Думаю: ну всё, пойду ва-банк на спринте», — добавила она.

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