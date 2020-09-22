Глазырина: в Тюмени не ощутила тех скоростей, которые бывают на этапах Кубка мира
Российская биатлонистка Екатерина Глазырина сравнила чемпионат России по летнему биатлону в Тюмени с этапами Кубка мира.
«По сравнению с этапами Кубка мира, на соревнованиях в Тюмени всё намного спокойнее. Здесь я пока не ощутила тех скоростей, той атмосферы. Хотя, мне тренер говорит: „Давай, ты можешь побороться за 10-ку Кубка мира в общем зачёте“, — приводит слова Глазыриной „Матч ТВ“.
Помимо этого спортсменка рассказала о соперничестве со Светланой Мироновой: «Если судить по лету, Света была намного быстрее ходом, чем я. Мне нужно добавлять. У нас всё получается, поэтому мы вместе оказываемся на пьедестале».
Сегодня, 22 сентября, на чемпионате России по летнему биатлону проходят женская и мужская эстафетные гонки.
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