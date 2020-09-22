Сливко: по ходу гонки зацепился номер за винтовку. Стала поправлять — выпали палки

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, как сложилась для неё эстафета на летнем чемпионате России. Команда Сливко заняла шестое место, а она бежала на первом этапе.

«Бежала свой любимый первый отрезок. Конечно, тренеры рассчитывали на то, что я выведу команду в лидеры, постараюсь сделать отрыв. Получилось не всё. Состояние у меня рабочее. Но много сил было отдано в победной индивидуальной гонке. Плюс вчера бежали спринт.

Сказался форс-мажор. У меня по ходу гонки зацепился номер за винтовку. Когда после стрельбы я начала его поправлять, выпали палки. Вернулась, начала поднимать, потеряла много времени», — приводит её слова издание «Тюменская арена».

Победу в эстафете одержала сборная ХМАО-Югра.