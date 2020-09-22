Шашилов призвал Миронову изменить личный подход к гонкам

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал итоги эстафеты, которая прошла в рамках летнего чемпионата страны. Победу одержала сборная ХМАО-Югра, а команда Свердловской области, за которую выступали, в частности, Светлана Миронова и Екатерина Глазырина, с тремя штрафными кругами заняла второе место.

«Откуда такие проблемы со стрельбой у свердловских спортсменок? Мысли есть, но из всего нужно извлекать полезное. Будем работать, поговорим. Видимо, девочки сильно хотели [показать результат]. Видимо, нужно поменять расстановку на этапах.

Естественно, Миронова должна изменить личный подход к гонкам. Опять же пришлось догонять… Бывает, замыкает», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».