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Шашилов призвал Миронову изменить личный подход к гонкам

Шашилов призвал Миронову изменить личный подход к гонкам
Биатлон / Летний биатлон 0

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал итоги эстафеты, которая прошла в рамках летнего чемпионата страны. Победу одержала сборная ХМАО-Югра, а команда Свердловской области, за которую выступали, в частности, Светлана Миронова и Екатерина Глазырина, с тремя штрафными кругами заняла второе место.

«Откуда такие проблемы со стрельбой у свердловских спортсменок? Мысли есть, но из всего нужно извлекать полезное. Будем работать, поговорим. Видимо, девочки сильно хотели [показать результат]. Видимо, нужно поменять расстановку на этапах.

Естественно, Миронова должна изменить личный подход к гонкам. Опять же пришлось догонять… Бывает, замыкает», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

Команда Мироновой и Глазыриной с 3 штрафными кругами стала второй в эстафете на летнем ЧР
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