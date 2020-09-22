Светлана Миронова призналась, что её колотило на «стойке» в эстафете

Российская биатлонистка Светлана Миронова оценила своё выступление в женской эстафете на летнем чемпионате страны в Тюмени. Победу одержала сборная ХМАО-Югра, а команда Свердловской области, за которую выступали, в частности, Миронова и Екатерина Глазырина, с тремя штрафными кругами заняла второе место.
«Только неопытные люди могли перед эстафетой назвать победителя. Я ещё накануне на пресс-конференции сказала, что это биатлон, где может быть всякое. Часто бывает, что лидеры не на высоте.
Моя стрельба на «стойке»? С первых минут дистанции пришлось догонять, и я пришла стрелять стоя, сделала пять выстрелов, и началось перевосстановление, меня начало колотить. Винтовка ходила по всей мишени, очень сложно было её удержать. Думаю, это связано с тем, что здесь подход со спуска», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».
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