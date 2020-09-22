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Татьяна Акимова: на «лёжке» промахнулась последним выстрелом, уже почти надела винтовку

Татьяна Акимова: на «лёжке» промахнулась последним выстрелом, уже почти надела винтовку
Биатлон / Летний биатлон 0

Российская биатлонистка Татьяна Акимова оценила своё выступление в женской эстафете на летнем чемпионате страны в Тюмени. Победу одержала сборная ХМАО-Югра, а команда Чувашии, за которую выступала, в частности, Акимова, заняла третье место.

«У меня соревновательный перерыв был года в два. Вначале втягивалась на этом чемпионате. Сегодня в контактной гонке было непривычно на огневых рубежах. В принципе я справилась. На «лёжке» промахнулась последним выстрелом, уже почти надела винтовку, поспешила. Ошибки ещё есть, конечно», — приводит слова спортсменки «Тюменская арена».

Её спросили, готова она к полноценному возвращению или этот процесс требует времени.

«Постепенно, думаю, верну форму. С каждым стартом вспоминаешь что-то, набираешь кондиции…» — ответила Акимова.

Команда Мироновой и Глазыриной с 3 штрафными кругами стала второй в эстафете на летнем ЧР
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