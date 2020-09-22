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Команда Бабикова и Латыпова заняла второе место в эстафете на летнем чемпионате России

Команда Бабикова и Латыпова заняла второе место в эстафете на летнем чемпионате России
Биатлон / Летний биатлон 0

На чемпионате России по летнему биатлону состоялась мужская эстафета. Победу одержала сборная ХМАО-Югра, а команда Республики Башкортостан, за которую выступали, в частности, Антон Бабиков и Эдуард Латыпов, заняла второе место.

Чемпионат России по летнему биатлону. Эстафета. Мужчины (топ-4)

1. ХМАО-Югра (Дмитрий Иванов, Пётр Пащенко, Вадим Филимонов, Семён Сучилов) – 1:17.37,8
2. Республика Башкортостан (Антон Бабиков, Алексей Петров, Александр Бабчин, Эдуард Латыпов) – +9,8
3. Тюменская область—1 (Евгений Гараничев, Илья Новопашин, Вадим Истамгулов, Евгений Идинов) – +15,8
4. СЗФО (Ярослав Костюков, Василий Томшин, Данил Калинин, Алексей Слепов) – +39,0.

Напомним, в женской эстафете победу также одержала сборная ХМАО-Югра.

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