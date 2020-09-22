«Состояние было тяжёлое». Гараничев — об итогах чемпионата России по летнему биатлону

Биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал результат эстафетной гонки на чемпионате России. Сборная Тюменской области (Евгений Гараничев, Илья Новопашин, Вадим Истамгулов, Евгений Идинов) заняла третье место с отставанием 15,8 секунды.

«Главное в эстафете – отстреляться и выходить на последний круг, чтобы там отдать все силы. Доволен своим отрезком, но на последнем подъёме немного потерял скорость, когда гнался за Матвеем Елисеевым. Проскользнул роллер при переходе с сухого покрытия на мокрое. Пришлось потом догонять.



Состояние на чемпионате? Оно было тяжёлое здесь. Пока даже не могу оценить в полной мере. Не улучшал, а скорее сохранил на одном уровне от индивидуальной гонки и до эстафеты», — приводит слова Гараничева «Тюменская арена».