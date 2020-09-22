Латыпов прокомментировал поражение своей команды в эстафете на летнем чемпионате России

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в эстафете за команду Башкортостана на летнем чемпионате России в Тюмени. Команда Башкортостана заняла второе место, уступив на финише сборной ХМАО-Югра чуть менее 10 секунд.

«При передаче было небольшое отставание, но с учётом этой гонки результат очень плотный. Я сразу понял, что беречься не стоит, и пошёл с первых метров очень быстро. Лёжа на последнем выстреле сбился. Потом был быстрый круг, и стоя не справился.

Как стрелял Сучилов, не слышал, был сам в себе и старался отработать. Чувствовал, что слишком быстро подошёл к стойке. Хотелось большего, боролся за победу, но это биатлон, тем он и интересен», — рассказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».