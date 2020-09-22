Сучилов: вначале даже бросил бежать — Латыпов был далеко

Российский биатлонист Семён Сучилов прокомментировал победу команды ХМАО-Югра в эстафете на летнем чемпионате России в Тюмени.
Сучилов, выступавший за эту команду, бежал на последнем этапе, одним из его соперников был Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан). На финише разрыв между ним и Латыповым составил 9,8 секунды.
«Да я вроде не бросался, старался хладнокровно работать. На последнем круге расслабился. Вначале было тяжелее, даже бросил бежать, потому что Эдик Латыпов был далеко.
Эдику просто вчера повезло, ха-ха (Латыпов одержал победу в спринте. — Прим. «Чемпионата»). Да нет, он и правда силён в спринте был, да и сегодня тоже. На первом круге мне нечего было терять, а ко второй стрельбе вместе подходили, был какой-никакой контроль», — сказал Сучилов в эфире телеканала «Матч ТВ».
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