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Польховский назвал Латыпова открытием летнего чемпионата России

Польховский назвал Латыпова открытием летнего чемпионата России
Биатлон / Летний биатлон 0

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский подвёл итоги чемпионата страны в Тюмени. Он выделил Эдуарда Латыпова, который выиграл спринт с большим отрывом, а в эстафете стал вторым в составе сборной Республики Башкортостан.

«Сейчас уже можно говорить, что Эдуард Латыпов стал открытием этого чемпионата. Мы прекрасно помним, как он пробежал спринтерскую гонку с большим отрывом.

Ошибки в стрельбе? Ещё раз повторюсь: пусть ошибаются здесь. Команда проводила сбор на возвышенности — они вернулись с Сёминского перевала. Здесь же опустились, возможно, сказалось разное восстановление. Работаем дальше.

Главный вывод? Прежде всего понравились эстафетные гонки. В мужской эстафете была прекрасная борьба, собрались лидеры команды. Была видна та конкуренция, которая необходима. Да, есть ошибки, но важно сейчас их делать, чтобы зимой уже не допускать», — приводит слова Польховского «Матч ТВ».

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