Резцова — об отце ребёнка своей дочери: сейчас его фамилию не вспомню, какая-то простая

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала информацию, согласно которой её дочь Кристина Резцова забеременела. Биатлонистка пропустит сезон из-за беременности.

«Очень счастлива и рада как мама прежде всего. И, конечно, как спортсменка. Наверное, вовремя всё это. Она может родить и сразу вернуться. А я буду сидеть с ребёнком.

Отец будущего ребёнка? Его зовут Иван. Они взрослые люди. Не знаю, будут расписываться или останутся в гражданском браке. Это их право, их дело. Она завтра прилетает из Тюмени, поговорим, как у них и что. По телефону неправильно, считаю. Надо просто сесть за стол, посидеть, пообщаться тесно.

Он лыжник. Старше ее на 8 лет. Ей 24, ему 32. Он был приближён к лыжной сборной. Но сейчас тоже бегает на уровне сборной, спринты только. Фамилия? Сейчас не вспомню. Какая-то простая», — цитирует Резцову «Комсомольская правда».