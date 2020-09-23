Майгуров рассказал, как будет оценивать работу Польховского

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил, на основании чего будут сделаны выводы о работе нового главного тренера сборной Валерия Польховского. По словам президента, решающее значение будут иметь результаты спортсменов на чемпионате мира.

«Только по результатам на чемпионате мира. Это главный критерий.

Давайте говорить о том, что Валерий Николаевич работает не один. Мы все отвечаем за результат, который в первую очередь должны показать на чемпионате мира. Как бы ты ни выступал по ходу сезона, всем нужны медали мирового первенства. Разделяю эту позицию.

Не люблю строить медальные планы. Мне бы хотелось, чтобы не один спортсмен забирался на пьедестал, а как можно больше россиян завоёвывали медали. В этом плане эстафета — хороший показатель именно командной работы», — приводит слова Майгурова Sportbox.