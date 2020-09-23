Майгуров рассказал, как относится к самоподготовке Логинова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал то, что чемпион мира Александр Логинов предпочитает готовиться к сезону самостоятельно, а не в составе команды.

«С Сашей находимся на постоянной связи. Не вижу никаких проблем в том, что он готовится самостоятельно.

Сам в последние три года тренировался один с мая по ноябрь, затем подключался к сборной и проводил сезон. Почти все топовые спортсмены придерживаются этой практики. Только мы привыкли проводить сборы по три недели, тогда как остальные собирают спортсменов максимум на 10 дней перед сезоном, всё остальное время биатлонисты готовятся по индивидуальной программе.

Так что между СБР и Логиновым нет конфликта. Тем более, раз спортсмен показывает хороший результат, глупо его насильственными действиями привлекать к сборам с командой. Если Саше так комфортнее и спокойнее и это приносит результат, то почему бы и нет», — цитирует Майгурова Sportbox.