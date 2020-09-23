«Рождественская гонка» — 2020 на стадионе «Шальке» не состоится из-за коронавируса

Традиционная «Рождественская гонка», которая ежегодно в декабре проходит на стадионе «Шальке» в Гельзенкирхене, не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает Sport1. В Германии действует запрет на проведение мероприятий с большим количеством зрителей.
Гонка перенесена на 2021 год. Билеты, приобретённые на мероприятие в 2020 году, останутся в силе, также их можно сдать или обменять. В 2020 году гонка была запланирована на 28 декабря, точной даты на 2021 год пока нет.
«Рождественская гонка» — 2020 должна была стать уже 19-й по счёту. Традиционно в шоу соревнованиях принимают участие сильнейшие биатлонисты мира. Спортсмены выступают командами, составленными из мужчины и женщины. В первой части биатлонисты преодолевают дистанцию по правилам масс-старта, во второй – гонки преследования.
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