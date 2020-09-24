Президент ОКР Поздняков рассказал, что беспокоит его в деле восстановления СБР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, как оценивает перспективы восстановления международного статуса Союза биатлонистов России (СБР).
Напомним, Международный союз биатлонистов (IBU) ограничил СБР в правах в декабре 2017 года. Россия лишилась возможности выдвигать кандидатов на руководящие посты IBU и претендовать на проведение международных соревнований. СБР должен выполнить 12 критериев для восстановления.
«В обеих дорожных картах — и по ВФЛА, и по СБР — был указан пункт, в котором РУСАДА должна соответствовать антидопинговому кодексу ВАДА. Это вызывает серьёзные вопросы в связи с тем, что председатель комитета по соответствию ВАДА, который прописывал все эти санкции в декабре минувшего года, некто господин Тейлор одновременно является небезвозмездным юридическим консультантом WA и IBU.
Получается, что как минимум один пункт дорожных карт не может быть выполнен из-за тех санкций, которые в декабре комитет по соответствию предложил применить к РУСАДА, что, возможно, продлит работу господина Тейлора в вышеназванных международных федерациях. Ведь это вероятный конфликт интересов и возможный подлог.
Обратите внимание на то, что, когда РУСАДА была восстановлена в правах, ни WA, ни IBU не вычеркнули этот пункт из дорожной карты как выполненный. Так что ситуация с господином Тейлором непростая», — цитируют Позднякова «Известия».
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