Бабиков: не знаю, что не работало при Драчёве. Но что-то было не так
Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков поделился мнением о работе Владимира Драчёва, который с мая 2018 года по июль 2020 года возглавлял Союз биатлонистов России (СБР). Напомним, Драчёв решил сосредоточиться на работе в Госдуме Российской Федерации, и на посту главы организации его сменил Виктор Майгуров.
«Никаких конфликтов у нас с Драчёвым не было. Я не знаю, что именно при нём не так работало. Но что-то в механизме работало не так, со мной и другими постоянно происходили непонятные вещи.
Но сейчас, слава богу, механизм работает, хотя детали в нём ещё только притираются. Но часы идут, за лето мы с руководством встречались пару раз, все вопросы решались», — приводит слова Бабикова ТАСС.
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