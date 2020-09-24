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Бабиков: не знаю, что не работало при Драчёве. Но что-то было не так

Бабиков: не знаю, что не работало при Драчёве. Но что-то было не так
Биатлон / Кубок мира 0

Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков поделился мнением о работе Владимира Драчёва, который с мая 2018 года по июль 2020 года возглавлял Союз биатлонистов России (СБР). Напомним, Драчёв решил сосредоточиться на работе в Госдуме Российской Федерации, и на посту главы организации его сменил Виктор Майгуров.

«Никаких конфликтов у нас с Драчёвым не было. Я не знаю, что именно при нём не так работало. Но что-то в механизме работало не так, со мной и другими постоянно происходили непонятные вещи.

Но сейчас, слава богу, механизм работает, хотя детали в нём ещё только притираются. Но часы идут, за лето мы с руководством встречались пару раз, все вопросы решались», — приводит слова Бабикова ТАСС.

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