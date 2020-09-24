Каминский: мы с Логиновым на связи, несмотря на то что готовится он независимо от команды

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о травме Александра Логинова.

«Детально с медиками я не общался по этому поводу. Но знаю, что эта проблема у него давняя. Сейчас самое время заниматься ей и решать вопрос. А так мы с Александром на связи. Готовится он индивидуально, по своей программе, независимо от команды. Но если у него есть вопросы или я хочу что-то узнать, спокойно списываемся или созваниваемся», — приводит слова Каминского «Тюменская арена».

Напомним, Логинов пропустил чемпионат России по летнему биатлону из-за повреждения локтя. Сначала биатлонист не вышел на старт индивидуальной гонки из-за болевых ощущений, которые он начал испытывать при подготовке к соревнованиям. После этого он снялся со спринта, а затем — с чемпионата в целом.