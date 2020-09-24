CAS отклонил апелляцию Зайцевой по допинговому делу. Романова и Вилухина оправданы

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской биатлонистки Ольги Зайцевой по допинговому делу. При этом Яна Романова и Ольга Вилухина оправданы.
Напомним, Зайцева, Вилухина и Романова подозревались в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил спортсменок серебра в эстафете. Что касается Вилухиной, то её лишили ещё и серебра в спринте. Биатлонистки подали апелляцию в CAS.
Таким образом, сборная России будет лишена серебра женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Сочи. Вилухина сохранит серебряную медаль, завоеванную на Играх 2014 года в спринтерской гонке. Кроме того суд отменил пожизненное отстранение Зайцевой от участия в Олимпийских играх. Спортсменка закончила карьеру в 2015 году.
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