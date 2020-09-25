Ханна Эберг: победа на домашнем чемпионате мира была для меня важнее олимпийского золота

Шведская биатлонистка Ханна Эберг сравнила завоевание олимпийской золотой медали Пхёнчхана-2018 и победу на чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде.



«Приезжая на тот чемпионат мира, я имела в активе уже достаточно успешный сезон с несколькими подиумами Кубка мира. В связи с этим внимание ко мне со стороны прессы и всеобщие ожидания были значительно выше, нежели годом ранее. Я понимала, что домашний чемпионат мира — это особенная вещь. До индивидуальной гонки я была четвёртой в спринте, отстав от бронзы менее чем на секунду, и пятой в гонке преследования. Так что и до того золота у меня были неплохие шансы на успех.



Что касается олимпийского золота, то это особенные чувства, но та победа на чемпионате мира была даже важнее для меня. Я выиграла золото Эстерсунда на глазах у шведских болельщиков, друзей и членов семьи.



Помню, что подходила тогда к последней стрельбе с мыслью: «Сейчас я покажу всем, кто тут олимпийская чемпионка», — цитирует 24-летнюю Эберг Women Fitness.