Яна Романова — о решении CAS: все поздравляют, но многие, кажется, не понимают итога

Российская биатлонистка Яна Романова отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Ольги Зайцевой по допинговому делу, оправдав при этом Ольгу Вилухину и её саму.



«Это не то, чего я ожидала. В этой борьбе было важно вернуть своё имя и эстафетную олимпийскую медаль. А что в итоге? Да, лично с меня все обвинения сняты, а с Ольги Зайцевой? У меня в душе просто негодование! Нашего многолетнего лидера сборной просто очернили и оставили решение без изменения.



Настроение странное. Все поздравляют, но многие, кажется, не понимают итога. Снятие обвинений звучит как положительная и долгожданная новость. Но эта медаль – командная, борьбу за честное имя мы тоже начинали командой, а нас просто взяли и разделили.



Когда вся эта история началась, была такая волна хейта в мой адрес, в адрес нас всех! Теперь же хочется спросить у тех, кто тогда обливал нас грязью, – вы не хотите поднять такую же волну, как тогда? Прокричать на всех углах, что это была ошибка? Я три года жила под страшным давлением, хотя все близкие люди, кто меня знал, не воспринимали обвинения всерьёз.



Это был страшный удар по репутации. Представляете, каково мне было говорить с родителями юных спортсменов, которые хотели заниматься биатлоном? А я под подозрением в нарушении антидопинговых правил и в их глазах видела сомнения. Меня спасало только то, что в голове сидела мысль – я ещё не сдалась, а продолжаю борьбу. Некоторое облегчение наступило, но удовлетворения нет», — сообщила Романова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.



Напомним, Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подозревались в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. В результате судебных разбирательств Романова и Вилухина были оправданы, тогда как апелляция Зайцевой была удовлетворена лишь частично — суд отменил её пожизненное отстранение от Олимпийских игр, при этом её предыдущая дисквалификация осталась в силе — из-за неё сборная России будет лишена серебра женской биатлонной эстафеты Олимпиады в Сочи (также в гонке принимали участие Романова, Вилухина и Екатерина Шумилова).

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