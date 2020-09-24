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Зайцева — о решении CAS: видно, что всё политизированно, но я буду бороться до последнего

Зайцева — о решении CAS: видно, что всё политизированно, но я буду бороться до последнего
Биатлон 0

Российская биатлонистка Ольга Зайцева отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить её апелляцию по допинговому делу 2014 года. Таким образом, российская команда, занявшая второе место в женской эстафетной гонке Олимпиады — 2014 в Сочи лишится завоёванных медалей.

«Мне тяжело говорить, печальная весть для меня, моей ситуации, учитывая что я ни в чём не виновата. И слёзы были, как узнали решение, хотя родители воспитывали быть сильной, но такая ситуация раздражает! Просто не понимаю, что происходит. В жизни, конечно, и сложнее бывают ситуации, но сейчас мне очень грустно. Полгода они переносили решение, тянули, я верила и надеялась на лучшее, поэтому тяжело слышать такой вердикт.

Видно, что всё политизированно. Мы были в одной команде, но у одной положительное решение, у другой — отрицательное, это всё бред, и все почему-то верят Родченкову, а спортсменам нет. Но я, мои юристы, те, кто мне помогает — будем бороться до последнего. Я всегда защищала Россию на стартах, отстраивала честь страны — мне не привыкать бороться. Настроена на то, чтобы доказать правду».

Что касается Вилухиной и Романовой (их апелляции были полностью удовлетворены. — Прим. «Чемпионата»), то я за девочек рада — очень рада, что они смогли отстоять правду. Знаю, что меня никто не бросает и будут помогать дальше отстаивать мое чистое имя", — цитирует Зайцеву ТАСС.

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