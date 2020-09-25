Президент ОКР Поздняков отреагировал на решение CAS отклонить апелляцию Зайцевой

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговому делу Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которые подозревались в употреблении допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи. Напомним, CAS оправдал Вилухину и Романову, но оставил в силе дисквалификацию Зайцевой.
«За Ольгу Вилухину и Яну Романову я очень рад. Жаль, что отклонена апелляция Ольги Зайцевой. Теперь необходимо посмотреть мотивировочную часть решения CAS, чтобы понять, на основании чего были приняты именно такие решения. Речь сейчас идёт не столько о медалях и местах в общекомандных зачетах, сколько об обоснованности обвинений или её отсутствии в адрес конкретных спортсменов», — приводит слова Позднякова ТАСС.
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