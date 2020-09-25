«Сердце у меня тикает, боже мой!» Бывший тренер Глазыриной — о её отстранении

Валентина Стремоусова, бывший тренер российской биатлонистки Екатерины Глазыриной, эмоционально отреагировала на отстранение спортсменки, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил. Напомним, в феврале 2019 года Глазырина вернулась в биатлон после двухгодичной дисквалификации за применение запрещённых веществ.

«Снова, что ли? Да вы что? Нет, конечно не знала. Сейчас её личный тренер — это её муж Антон [Щурбинов], он взял над ней опеку. Она говорила, что он ей помогает.

Сердце у меня тикает, боже мой, как так можно? Уже такой возраст… Ни с чем не сравнимо. Вроде бы всё только наладилось… Сколько уже она сдавала проб… Она же не такой человек, чтобы наступать на те же грабли. Как она выкарабкивалась, как трудно это было, причём в безденежье. Не думаю, что сейчас есть какие-то грехи, всё должно быть чисто.

На всех соревнованиях мы созваниваемся с Екатериной. Допинг-офицеры всегда за ней ездят, не думаю, что сейчас за ней что-то может быть. Это история с 2013 года, вот этот шлейф тянется с того времени», — цитирует её «Р-Спорт».