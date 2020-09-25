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Майгуров объяснил, за что отстранили Глазырину

Майгуров объяснил, за что отстранили Глазырину
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал отстранение россиянки Екатерины Глазыриной, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил. Напомним, в феврале 2019 года Глазырина вернулась в биатлон после двухгодичной дисквалификации за применение запрещенных веществ.

«Речь идёт о нарушениях, предположительно совершённых в 2013 году на внутрироссийских соревнованиях. Чтобы разобраться в ситуации, необходимо изучить поступившие от IBU документы. В свою очередь спортсменам предоставлены 10 дней, для того чтобы высказаться по поводу временной дисквалификации, и 14 дней, чтобы дать свои комментарии относительно предполагаемого нарушения», — приводятся слова Майгурова на официальном сайте СБР.

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