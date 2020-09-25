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Муж Вилухиной: никто не сомневался, что Ольга не принимала допинг. Это бы могло её убить

Муж Вилухиной: никто не сомневался, что Ольга не принимала допинг. Это бы могло её убить
Биатлон 0

Валерий Иванов, муж биатлонистки Ольги Вилухиной, отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Ольги Зайцевой по допинговому делу, оправдав при этом Вилухину и Яну Романову.

«Да никто и не сомневался, что Ольга не принимала никакой допинг. У неё серьёзные проблемы с щитовидкой, а ещё она жуткий аллергик. Эти вещества просто бы её могли убить. Так что весь этот скандал никаких оснований под собой не имел!» — приводит слова Иванова «Комсомольская правда».

Напомним, Зайцева, Вилухина и Романова подозревались в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил спортсменок серебра в эстафете. Что касается Вилухиной, то её лишили ещё и серебра в спринте. Биатлонистки подали апелляцию в CAS.

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