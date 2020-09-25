Муж Вилухиной: никто не сомневался, что Ольга не принимала допинг. Это бы могло её убить

Валерий Иванов, муж биатлонистки Ольги Вилухиной, отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Ольги Зайцевой по допинговому делу, оправдав при этом Вилухину и Яну Романову.
«Да никто и не сомневался, что Ольга не принимала никакой допинг. У неё серьёзные проблемы с щитовидкой, а ещё она жуткий аллергик. Эти вещества просто бы её могли убить. Так что весь этот скандал никаких оснований под собой не имел!» — приводит слова Иванова «Комсомольская правда».
Напомним, Зайцева, Вилухина и Романова подозревались в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил спортсменок серебра в эстафете. Что касается Вилухиной, то её лишили ещё и серебра в спринте. Биатлонистки подали апелляцию в CAS.
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