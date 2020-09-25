Маргарита Васильева: не знаю, откуда я нахожу в себе силы и мотивацию тренироваться

Российская биатлонистка Маргарита Васильева, дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил, рассказала, как поддерживает спортивную форму.

«Не знаю, откуда я нахожу в себе силы и мотивацию тренироваться без команды, зарплаты и спонсоров..? Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто поддерживает и верит в меня. Честно, иногда хочется всё бросить, но я просыпаюсь и продолжаю свой путь дальше!» — написала Васильева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Маргариты Васильевой в «Инстаграме».

В сентябре 2019 года Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев из-за нарушения антидопинговых правил. Биатлонистку наказали за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования – пропуск трёх тестов за год. Возобновить спортивную карьеру Васильева сможет в 29-летнем возрасте — в марте 2021 года.