Чемпион мира Дмитрий Пидручный заразился коронавирусом
Чемпион мира по биатлону украинец Дмитрий Пидручный сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. В связи с этим 28-летний спортсмен 27 сентября не выступит в городской гонке в Висбадене (Германия).
«Моя поездка в Висбаден и участие в гонке City Biathlon отменяется! Сегодня получил положительный результат теста на COVID-19. Поэтому вынужден быть на самоизоляции. Чувствую себя прекрасно, никаких симптомов нет! Надеюсь, что в ближайшее время смогу приступить к тренировкам и продолжить тренировочные сборы с командой!» — написал Пидручный на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Дмитрия Пидручного в «Инстаграме».
Пидручный завоевал золото на чемпионата мира—2019 в гонке преследования.
Украинцу Пидручному, который получил золото ЧЕ из-за дисквалификации России, вручили орден
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