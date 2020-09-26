IBU объяснил причины временного отстранения Екатерины Глазыриной

Независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом Biathlon Integrity Unit (BIU) при Международном союзе биатлонистов (IBU) объяснил причины нового отстранения россиянки Екатерины Глазыриной.

Биатлонистка уже отбыла двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил на основании данных из базы Московской лаборатории (LIMS) за 2012–2015 годы и расследования комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном. Теперь Глазырина вновь отстранена на основании тех же данных.

«Екатерина Глазырина ранее действительно подвергалась санкциям, однако это касается другой информации. Дополнительные комментарии в настоящее время не можем предоставить», — приводит комментарий пресс-службы BIU ТАСС.

33-летняя Глазырина проходила подготовку к сезону в составе сборной России, стала победителем и призёром чемпионата страны по летнему биатлону, который проходил в Тюмени.