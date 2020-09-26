Тихонов — Зайцевой: я с тобой и продолжаю верить в твою непричастность к допингу

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал Ольгу Зайцеву, чью апелляцию на нарушение антидопинговых правил отклонил Спортивный арбитражный суд (CAS). Ольга Вилухина и Яна Романова были оправданы.

«Хотел бы поддержать нашу дорогую Зайку. Оля, я с тобой и продолжаю верить в твою непричастность к допингу.

Для меня стало большой радостью, что Яна Романова и Оля Вилухина доказали свою невиновность в Международном спортивном арбитраже. В то же время я знаю массу случаев, когда несправедливо обвинённые в допинговых нарушениях спортсмены были надолго отстранены от соревнований и не получали никакой компенсации, что говорит о несовершенстве системы и недостаточности защиты прав спортсменов.

Я советую Оле идти до конца и бороться в гражданских судах за правду. Всегда рядом и готов помочь», — написал Тихонов в своём блоге.