Вилухина: забирают медали громко, а возвращают тихо. Ну да ладно, живём дальше

Российская биатлонистка Ольга Вилухина поблагодарила болельщиков за поздравления в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) снять с неё обвинения в нарушении антидопинговых правил.
«Ребята! Большое спасибо за поздравления всем! Забирают медали громко, возвращают тихо, ну да ладно. Живём дальше», — написала Вилухина на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подозревались в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. В результате судебных разбирательств Романова и Вилухина были оправданы, тогда как апелляция Зайцевой была удовлетворена лишь частично — суд отменил пожизненное отстранение от Олимпийских игр, при этом её предыдущая дисквалификация осталась в силе, из-за неё сборная России будет лишена серебра женской биатлонной эстафеты Олимпиады в Сочи (в гонке также принимали участие Романова, Вилухина и Екатерина Шумилова).
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