Вилухина: забирают медали громко, а возвращают тихо. Ну да ладно, живём дальше

Российская биатлонистка Ольга Вилухина поблагодарила болельщиков за поздравления в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) снять с неё обвинения в нарушении антидопинговых правил.



«Ребята! Большое спасибо за поздравления всем! Забирают медали громко, возвращают тихо, ну да ладно. Живём дальше», — написала Вилухина на своей странице в «Инстаграме».



Напомним, Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подозревались в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. В результате судебных разбирательств Романова и Вилухина были оправданы, тогда как апелляция Зайцевой была удовлетворена лишь частично — суд отменил пожизненное отстранение от Олимпийских игр, при этом её предыдущая дисквалификация осталась в силе, из-за неё сборная России будет лишена серебра женской биатлонной эстафеты Олимпиады в Сочи (в гонке также принимали участие Романова, Вилухина и Екатерина Шумилова).

Вилухина — о решении CAS: имя оклеветали, отмывалась. Наконец отмылась, и слава богу