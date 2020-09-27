Латыпов выиграл первый контрольный старт сборной России, Бабиков стал вторым

Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» результаты контрольной гонки на сборах команды в Тюмени. Биатлонисты пробежали суперпреследование на роллерах. Победу одержал Эдуард Латыпов, вторым стал Антон Бабиков, третьим — Никита Поршнев.



Контрольные старты сборной России. Тюмень

Суперпреследование, 7,5 км



1. Эдуард Латыпов – 20.13,0 (0+2)

2. Антон Бабиков – 0,14 (0+1)

3. Никита Поршнев – 0,17 (0+2)

4. Александр Поварницын – 0,18 (0+2)

5. Юрий Шопин – 0,20 (0+3)

6. Семен Сучилов – 0,22 (0+4)

7. Кирилл Стрельцов – 0,25 (0+1)

8. Петр Пащенко – 0,47 (3+4)

9. Евгений Гараничев – 0,48 (2+3)

10. Кирилл Бажин – 0,49 (0+2)

11. Алексей Петров – 0,49 (1+3)

12. Василий Томшин – 0,59 (2+2)

13. Алексей Слепов – 2,02 (2+4)

14. Ильназ Мухаметзянов – 2,06 (3+4).