Латыпов выиграл первый контрольный старт сборной России, Бабиков стал вторым

Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» результаты контрольной гонки на сборах команды в Тюмени. Биатлонисты пробежали суперпреследование на роллерах. Победу одержал Эдуард Латыпов, вторым стал Антон Бабиков, третьим — Никита Поршнев.
Контрольные старты сборной России. Тюмень
Суперпреследование, 7,5 км
1. Эдуард Латыпов – 20.13,0 (0+2)
2. Антон Бабиков – 0,14 (0+1)
3. Никита Поршнев – 0,17 (0+2)
4. Александр Поварницын – 0,18 (0+2)
5. Юрий Шопин – 0,20 (0+3)
6. Семен Сучилов – 0,22 (0+4)
7. Кирилл Стрельцов – 0,25 (0+1)
8. Петр Пащенко – 0,47 (3+4)
9. Евгений Гараничев – 0,48 (2+3)
10. Кирилл Бажин – 0,49 (0+2)
11. Алексей Петров – 0,49 (1+3)
12. Василий Томшин – 0,59 (2+2)
13. Алексей Слепов – 2,02 (2+4)
14. Ильназ Мухаметзянов – 2,06 (3+4).
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