Йоханнес Бё: перед сезоном надо привыкать к нам в масках
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографии с городской шоу-гонки City Biathlon Wiesbaden.
Обладатель Кубка мира стал четвёртым в масс-старте. Победу одержал француз Кентен Фийон-Майе, вторым финишировал Тарьей Бё, третьим чех Михал Крчмарж. Отметим, что оба брата Бё использовали по 8 дополнительных патронов и зашли на один штрафной круг. В соревнованиях также участвовали биатлонисты из Германии, Австрии, Словении и Швейцарии.
«Классный день в Висбадене. Отличное начало для биатлонного противостояния Норвегии с другими странами.
И ещё: перед сезоном надо привыкать к нам в масках», – написал Бё на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Йоханнеса Бё в «Инстаграме».
- 27 сентября 2020
-
22:44
-
16:24
-
15:18
-
11:39
- 26 сентября 2020
-
22:45
-
21:18
-
20:57
-
20:20
-
17:30
-
14:26
- 25 сентября 2020
-
19:23
-
19:12
-
18:42
-
14:29
-
12:39
-
11:58
-
11:40
-
10:40
-
10:28
-
10:17
-
09:18
-
01:01
- 24 сентября 2020
-
23:41
-
20:14
-
19:10
-
18:33
-
18:16
-
17:51
-
16:56
-
15:54
-
13:22
-
11:41
-
10:20
-
09:21
- 23 сентября 2020
-
20:59
Партнерский контент