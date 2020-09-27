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Йоханнес Бё: перед сезоном надо привыкать к нам в масках

Йоханнес Бё: перед сезоном надо привыкать к нам в масках
Биатлон / Летний биатлон 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографии с городской шоу-гонки City Biathlon Wiesbaden.

Обладатель Кубка мира стал четвёртым в масс-старте. Победу одержал француз Кентен Фийон-Майе, вторым финишировал Тарьей Бё, третьим чех Михал Крчмарж. Отметим, что оба брата Бё использовали по 8 дополнительных патронов и зашли на один штрафной круг. В соревнованиях также участвовали биатлонисты из Германии, Австрии, Словении и Швейцарии.

«Классный день в Висбадене. Отличное начало для биатлонного противостояния Норвегии с другими странами.

И ещё: перед сезоном надо привыкать к нам в масках», – написал Бё на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Йоханнеса Бё в «Инстаграме».

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