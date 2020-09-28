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Юрлова-Перхт с четырьмя промахами стала седьмой на шоу-гонке в Германии

Юрлова-Перхт с четырьмя промахами стала седьмой на шоу-гонке в Германии
Биатлон 0

Чемпионка мира 2015 года по биатлону россиянка Екатерина Юрлова-Перхт заняла седьмое место на шоу-гонке City Biathlon Wiesbaden, которая состоялась в Висбадене. Спортсменка чисто прошла первый огневой рубеж, однако на втором допустила четыре промаха. Победу одержала француженка Жулия Симон.

Шоу-гонка City Biathlon Wiesbaden. Женщины. Масс-старт

1. Жулия Симон (Франция) — 29.10,6 (0+0)
2. Маркета Давидова (Чехия) — +25,8 (0+4)
3. Клэр Иган (США) — +33,2 (0+2)
4. Лена Хекки (Швейцария) — +51,5 (2+12)
5. Мари Эдер (Финляндия) — +54,8 (0+8)
6. Ингрид Ланмарк Тандреволд (Норвегия) — +1.27,1 (3+9)
7. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.38,4 (0+4)
8. Янина Хеттих (Германия) — +2.29,4 (3+11)
9. Марен Хаммершмидт (Германия) — +2.30,6 (3+11).

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