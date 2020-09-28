Бабиков проиграл Томшину в масс-старте, Латыпов с 7 промахами стал 8-м

Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» результаты контрольной гонки на сборах команды в Тюмени. Биатлонисты пробежали масс-старт на роллерах. Победу одержал Василий Томшин, вторым стал Антон Бабиков, третьим — Пётр Пащенко.

Контрольные старты сборной России. Тюмень

Масс-старт, 15 км

1. Василий Томшин — 41.13 (1+0+0+1)

2. Антон Бабиков — +0.04 (0+2+0+1)

3. Пётр Пащенко — +0.08 (0+0+1+2)

4. Александр Поварницын — +0.21 (0+1+0+2)

5. Евгений Гараничев — +0.30 (0+1+1+0)

6. Никита Поршнев — +1.07 (0+0+0+1)

7. Семён Сучилов — +1.19 (1+0+3+1)

8. Эдуард Латыпов — +1.56 (1+1+4+1)

9. Алексей Петров — +2.21 (0+1+1+2)

10. Юрий Шопин — +2.41 (1+3+2+1)

11. Кирилл Стрельцов — +3.28 (0+2+1+2)

12. Кирилл Бажин — +3.37 (0+2+1+2)

13. Алексей Слепов — +4.33 (3+1+2+1).