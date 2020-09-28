Бабиков проиграл Томшину в масс-старте, Латыпов с 7 промахами стал 8-м

Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» результаты контрольной гонки на сборах команды в Тюмени. Биатлонисты пробежали масс-старт на роллерах. Победу одержал Василий Томшин, вторым стал Антон Бабиков, третьим — Пётр Пащенко.
Контрольные старты сборной России. Тюмень
Масс-старт, 15 км
1. Василий Томшин — 41.13 (1+0+0+1)
2. Антон Бабиков — +0.04 (0+2+0+1)
3. Пётр Пащенко — +0.08 (0+0+1+2)
4. Александр Поварницын — +0.21 (0+1+0+2)
5. Евгений Гараничев — +0.30 (0+1+1+0)
6. Никита Поршнев — +1.07 (0+0+0+1)
7. Семён Сучилов — +1.19 (1+0+3+1)
8. Эдуард Латыпов — +1.56 (1+1+4+1)
9. Алексей Петров — +2.21 (0+1+1+2)
10. Юрий Шопин — +2.41 (1+3+2+1)
11. Кирилл Стрельцов — +3.28 (0+2+1+2)
12. Кирилл Бажин — +3.37 (0+2+1+2)
13. Алексей Слепов — +4.33 (3+1+2+1).
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