Олимпийский чемпион Алябьев обвинил IBU в предвзятости на фоне отстранения Глазыриной

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев прокомментировал отстранение россиянки Екатерины Глазыриной, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил. Напомним, в феврале 2019 года Глазырина вернулась в биатлон после двухгодичной дисквалификации за применение запрещённых веществ.

«Печально всё это, одни нервы! Естественно, что нарушения раньше были, тут греха таить не надо, но уж такое предвзятое мнение к нашей команде! Мы это уже давно знаем. Большой психологический удар по спортсменам.

Необходимо посмотреть, как можно было снова поднять вопрос по Глазыриной, когда она уже отбыла дисквалификацию. Постоянно нас кусают эти международные федерации, но биатлонистам надо бодаться, причём очень жёстко, если биатлонисты ни в чём не виноваты. Наверняка руководство СБР занимается этим вопросом», — приводит слова Алябьева «Р-Спорт».