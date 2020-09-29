Ольга Зайцева отреагировала на новость об инфаркте у Вольфганга Пихлера

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева отреагировала на информацию о том, что известный немецкий тренер Вольфганг Пихлер перенёс инфаркт и его ввели в искусственную кому.

«Новость о том, что Пихлер попал в больницу, внезапная и печальная. Я очень расстроилась, узнав об этом.

У нас есть группа спортсменов, мы переписываемся, ищем номер телефона родственников, чтобы связаться с ними. Мы хотим выразить свою поддержку Вольфгангу. Верю, что всё будет хорошо, что он выздоровеет», — цитирует её «Р-Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что Пихлер перенёс инфаркт после тренировки на велосипеде в районе города Рупольдинга. Специалиста реанимировали на месте, после чего доставили в больницу города Траунштайна. В настоящее время его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.

Ранее Вольфганг Пихлер был старшим тренером женской сборной России по биатлону. На протяжении многих лет он работал с национальной командой Швеции.