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Ольга Зайцева отреагировала на новость об инфаркте у Вольфганга Пихлера

Ольга Зайцева отреагировала на новость об инфаркте у Вольфганга Пихлера
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева отреагировала на информацию о том, что известный немецкий тренер Вольфганг Пихлер перенёс инфаркт и его ввели в искусственную кому.

«Новость о том, что Пихлер попал в больницу, внезапная и печальная. Я очень расстроилась, узнав об этом.

У нас есть группа спортсменов, мы переписываемся, ищем номер телефона родственников, чтобы связаться с ними. Мы хотим выразить свою поддержку Вольфгангу. Верю, что всё будет хорошо, что он выздоровеет», — цитирует её «Р-Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что Пихлер перенёс инфаркт после тренировки на велосипеде в районе города Рупольдинга. Специалиста реанимировали на месте, после чего доставили в больницу города Траунштайна. В настоящее время его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.

Ранее Вольфганг Пихлер был старшим тренером женской сборной России по биатлону. На протяжении многих лет он работал с национальной командой Швеции.

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