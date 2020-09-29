Ирина Старых пропустит сезон из-за операции на спине
Российская биатлонистка Ирина Старых пропустит сезон-2020/2021 из-за восстановления после операции на спине. Об этом сообщил тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский.
Напомним, 33-летняя спортсменка перенесла операцию на спине в сентябре.
«О сезоне речь уже не идёт. Реабилитация займёт много времени.
Я очень благодарен Ирине за эти два сезона совместной работы, благодарен, что поверила мне как тренеру и продолжила карьеру. Много было за это время хороших гонок. Где-то на главных стартах не хватало удачи, где-то подводила спина. Но я уверен, что сегодня для неё восстановление здоровья должно быть на первом месте. Продолжать карьеру или посвятить себя воспитанию детей, решать ей самой», — приводит слова Кугаевского ТАСС.
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