Ирина Старых пропустит сезон из-за операции на спине

Российская биатлонистка Ирина Старых пропустит сезон-2020/2021 из-за восстановления после операции на спине. Об этом сообщил тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский.

Напомним, 33-летняя спортсменка перенесла операцию на спине в сентябре.

«О сезоне речь уже не идёт. Реабилитация займёт много времени.

Я очень благодарен Ирине за эти два сезона совместной работы, благодарен, что поверила мне как тренеру и продолжила карьеру. Много было за это время хороших гонок. Где-то на главных стартах не хватало удачи, где-то подводила спина. Но я уверен, что сегодня для неё восстановление здоровья должно быть на первом месте. Продолжать карьеру или посвятить себя воспитанию детей, решать ей самой», — приводит слова Кугаевского ТАСС.