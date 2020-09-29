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Форсберг: Пихлер — боец. Надеюсь, он справится

Форсберг: Пихлер — боец. Надеюсь, он справится
Биатлон 0

Шестикратная обладательница Кубка мира, бывшая шведская биатлонистка Магдалена Форсберг прокомментировала новость о том, что известный немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер перенёс инфаркт и его ввели в искусственную кому.

«Соболезную ему и его семье. Он боец. Надеюсь, он справится с этим», — приводит слова Форсберг Aftonbladet.

Сообщалось, что Пихлер перенёс инфаркт после велотренировки в районе Рупольдинга. Специалиста реанимировали на месте, после чего доставили в больницу города Траунштайна. В настоящее время его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.

Вольфганг Пихлер был старшим тренером женской сборной России по биатлону. На протяжении многих лет он работал с национальной командой Швеции.

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