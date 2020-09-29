Тихонов: Пихлеру 65 лет. В этом возрасте нужно думать, что нагрузки — это не всегда хорошо

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал новость о том, что известный немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер перенёс инфаркт и его ввели в искусственную кому.

«Вольфганг Пихлер — это один из выдающихся тренеров. Ему 65 лет, и говорят, что он провёл серьёзную тренировку на велосипеде. В этом возрасте, наверное, нужно думать, что нагрузки — это не всегда хорошо. Я с большим уважением отношусь к Пихлеру. Я знал его отца, знаю его брата — бюргермейстера города Рупольдинг. Хорошо знаю их семью, бывал у них дома. Вольфгангу пожелаю выздоровления и крепкого здоровья», — приводит слова Тихонова Sportbox.

Вольфганг Пихлер был старшим тренером женской сборной России по биатлону. На протяжении многих лет он работал с национальной командой Швеции.