Эдуард Латыпов: со стрельбой не справился, но мы знаем, как всё исправить

Чемпион России 2020 года по летнему биатлону в спринте и серебряный призёр в эстафете Эдуард Латыпов рассказал о ходе подготовки к сезону на сборе в Тюмени.
«Думаю, что всё идёт хорошо. По себе скажу, что от старта к старту самочувствие становится лучше. У нас было время немного «откататься». Мы смоделировали тот отдых, который делаем на Кубке мира. Провели два контрольных старта. В плане физической готовности всё было в порядке, а вот со стрельбой во второй день не совсем справился. Но мы знаем, как всё исправить.
Мы плотно трудимся над техникой, это так. Думаю, у каждого спортсмена есть определённые ошибки. Мы их исправляем, но сделать это не быстро и непросто. Тем не менее прогресс есть. Будем дальше двигаться в этом направлении. Доволен ли стрельбой? В целом хорошо. Но есть моменты, которые порой мешают показать хорошую стрельбу. Будем стараться их тоже исправлять", — цитирует Латыпова «Тюменская арена».
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