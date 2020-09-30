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Александр Логинов проведёт совместный сбор с Максимом Цветковым

Александр Логинов проведёт совместный сбор с Максимом Цветковым
Биатлон / Кубок мира 0

Александр Касперович, личный тренер чемпиона мира биатлониста Александра Логинова, сообщил, что в октябре его подопечный проведёт совместный сбор с Максимом Цветковым.

«Цветков занимается не под моим руководством, он работает со старшим тренером сборной Санкт-Петербурга Сергеем Башкировым. Я помогаю Сергею, а Саша и Максим хорошо дружат. Разговоры о спаррингах между ними шли давно, поэтому решили провести их совместный сбор в Сочи», — приводит слова Касперовича РИА «Новости».

Александр Логинов также является серебряным и трёхкратным бронзовым призёром чемпионатов мира, четырёхкратным чемпионом Европы. Цветков — чемпион мира и Европы, двукратный чемпион мира среди юниоров (до 21 года), трёхкратный чемпион мира среди юношей (до 19 лет).

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