Цветков: ничего не знаю о совместном сборе с Логиновым — в Сочи еду один

Российский биатлонист Максим Цветков заявил, что ничего не знает о совместном сборе в Сочи с лидером сборной России Александром Логиновым. Ранее такую информацию распространил личный тренер Логинова Александр Касперович.



«С 4 октября буду тренироваться в Сочи, но насчёт совместного сбора с Логиновым не знаю.



Еду туда самостоятельно, но, так как я выступаю за сборную Санкт-Петербурга, старший тренер команды Сергей Башкиров пишет мне планы подготовки. Место проведения сбора также выбрал сам.



Физическое состояние? Сейчас со здоровьем всё хорошо. Была простуда, ничего более. Тест на коронавирус не проходил, но и болезнь была не прямо перед чемпионатом России, за пару недель до стартов», – цитирует Цветкова «Р-Спорт».