Новая майка, вычет четырёх худших результатов — IBU внёс изменения в правила Кубка мира

Международный союз биатлонистов (IBU) внёс изменения в правила Кубка мира.

Два новых правила, введённых из-за пандемии коронавируса, будут действовать только в сезоне-2020/2021.

Федерации смогут заявить на первые три этапа Кубка мира двух спортсменов, которые не выполнили квалификационные требования на Кубке IBU. Количество квот на стартовые этапы Кубка мира останется прежним.

Из результатов спортсменов в личных гонках Кубков мира и IBU будет вычтено четыре худших результата, а не два.

Остальные правила продолжат действовать и после сезона-2020/2021.

Появится новая призовая майка тёмно-синего цвета. Она будет вручаться лучшему спортсмену, которому не исполнилось 25 лет до 31 декабря. В конце сезона обладатели майки получат награду «До 25», которая заменит приз «Новичок года».

Длина круга в суперспринте будет увеличена до 1,5 км, у спортсменов не будет запасных патронов.

Стрельба по чужой мишени и неправильный выбор стрелкового коридора больше не будут приводить к автоматической дисквалификации.